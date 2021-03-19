Народный календарь. Как избавиться от обид 20 марта

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Эту субботу, 20 марта, в народном календаре называли Василием Капельником. Христиане почитают мучеников Василия, Ефрема, Капитона, которые были епископами в Херсонесе. Считалось, что день подходит для планирования дел и постановки целей.

В этот день люди проводили обряд духовного очищения. Для этого нужно взять листок бумаги и написать все свои сокровенные желания и обиды. В течение недели человек должен был пытаться исправить что-то из этого списка или постараться решить проблему, добиться цели. После этого составлялся список того, что человек смог исправить, после чего лист сжигался. Этот обряд был символом освобождения от всех обид и проблем.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от обид 20 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день вернулись перелетные птицы, то урожай будет богатым. Если с крыш капает, то лето будет теплым, а если горизонт чистый, то скоро потеплеет.

20 марта отмечаются Международный день счастья, День весеннего равноденствия и Международный день астрологии.

91 год назад был основан Московский авиационный институт. 169 лет назад был опубликован роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»

В этот день родились пианист-виртуоз Святослав Рихтер, советский и российский искусствовед Ирина Антонова, поэт и бард Александр Городницкий, актриса Екатерина Стриженова.

Именины отмечают Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Антонина, Василий, Николай.

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