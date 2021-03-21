Британия строит многоцелевой разведывательный корабль для защиты от России

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что британские военно-морские силы строят многоцелевой разведывательный корабль. Это позволит защитить подводные кабели, якобы вызывающие интерес у России. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает РИА Новости.

По данным премьера Великобритании Бориса Джонсона, с ноября прошлого года Великобритания наращивает объемы строительства боевых кораблей, а ВВС страны получат новую истребительную систему. В стране беспокоятся, что русские уже используют высокотехнологические вооружения.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона не намерена вступать в боевые действия со странами НАТО. Запад просто пользуется возможностью разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Напомним, правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять «полному спектру» угроз со стороны России.

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