«Вот и поговорили»: Яна Рудковская показала, как общаются ее сыновья

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала трогательное видео сыновей на своей странице социальной сети «Инстаграм». Семилетний Саша и новорожденный Арсений вместе проводят выходные дни.

— Вот и поговорили, — написала телеведущая под своим постом.

После опубликованного видео Яне Рудковской написали много приятных комментариев и восхитились отношениями между ее сыновьями.

«Как Сашуля хорошо нянчится с братиком»; «Волшебные мальчишки»; «Очень трогательно», — умилились поклонники под постом актрисы.

Напомним, Арсений родился 25 сентября 2020 года. Это четвертый ребенок для Яны Рудковской и третий для ее мужа Евгения Плющенко.

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