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Слоны подрались во время представления в цирке в Казани
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Слоны подрались во время представления в цирке в Казани

Ксения Монахова

Происшествия

Один слон напал на другого во время представления в цирке в Казани. Об этом рассказал представитель заведения.

Отмечается, что инцидент произошел днем в воскресенье, 21 марта, в рамках представления «Шоу слонов и магия цирка». На кадрах видно, как одно из животных напало на другого, после чего они оба упали на борт манежа. Зрители, находившиеся поблизости, успели покинуть свои места. В результате инцидента никто не пострадал.

— Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал, — цитирует слова собеседника РИА Новости.

Видео: t.me/rian_ru

По информации, размещенной на сайте казанского цирка, ближайшее представление, которое должно было начаться в 17:00, отменили «по техническим причинам».

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