Бездомный проник в особняк Джонни Деппа и принял душ

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Бездомный мужчина незаконно проник в особняк американского актера Джонни Деппа, расположенный в районе голливудских холмов. Пока знаменитости не было дома, нарушитель залез в бар с алкоголем актера и напился.

Нежелательного гостя обнаружили соседи у своего бассейна на заднем дворе, увидев, что мужчина перелез через забор на территорию особняка актера, после чего пришлось экстренно звонить в полицию. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает интернет-газета TMZ.

Однако полицейские приехали по нужному адресу только после того, как им позвонили из службы безопасности Джонни Деппа. Правоохранители застали неизвестного мужчину в то время, как он принимал душ в ванной актера. Бездомный оказал сопротивление приехавшим полицейским и отказался прерывать водные процедуры, поэтому пришлось выбивать дверь.

Бездомному мужчине предъявили обвинения в вандализме и порче имущества знаменитости.

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