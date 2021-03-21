«Никто никому ничего не должен»: Юлианна Караулова обратилась за советом к поклонникам

Фото: Пресс-служба НТВ

Российская певица Юлианна Караулова решила обратиться за советом к своим подписчикам в социальной сети Instagram. В ходе оживленной дискуссии исполнительница обсудила со своими друзьями фразу: «Никто никому ничего не должен». Певица предпочла сначала почитать мнение своих поклонников и только после этого поделиться своими размышлениями на эту тему.

— Вы согласны? Интересно услышать вашу позицию, — написала в своем блоге Юлианна Караулова.

«С одной стороны, конечно, правильно. А с другой, зачем тогда люди создают семьи, рожают детей, если никто и никому не должен»; «Может, и должен, но определяешь ты сам»; «Несомненно, никто никому ничего не должен, однозначно, все идет своим чередом, как должно быть», — поделились поклонники под постом девушки.

Читайте также: «Джиган — в кулинарию»: Ургант высмеял российских звезд и предложил им новую работу