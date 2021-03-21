«Называйте меня «он»: дочь Ефремова заявила, что является юношей

Анна-Мария Ефремова рассказала, что планирует скоро поменять паспорт / Фото: instagram.com/amefremova

Дочь Михаила Ефремова, 20-летняя Анна-Мария сообщила, что больше не считает себя девушкой и попросила обращаться к ней в мужском роде. Она рассказала, что знаменитый актер уже знает об этих изменениях в ее жизни и отреагировал спокойно.

— Называйте меня «он», меня зовут Аэм. Я определился, кем я себя ощущаю, и планирую скоро поменять паспорт. Это мое решение, — сказала наследница артиста в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Ефремова подробно рассказала о своем тяжелом детстве. До восьми лет она жила с мамой, актрисой Ксенией Качалиной, женщина сильно пила и употребляла наркотики. Потом девочку забрал к себе знаменитый отец, но он всегда очень много работал, поэтому воспитанием Анны-Марии занималась только няня.

Также дочь актера призналась, что у нее довольно рано произошел первый интимный опыт, в 15 лет у девочки была близость со взрослым мужчиной. Ефремова считает, что это травмировало ее психику. Сейчас она старается регулярно посещать психотерапевта и принимает антидепрессанты.

Наследница артиста рассказала, что учится на курсах программирования и планирует найти работу сразу после их окончания. В настоящее время ее содержит крестная мама Рената Литвинова, которая ежемесячно выделяет девушке 40 тысяч рублей.

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