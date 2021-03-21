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«Ровно дышу»: Анна Седокова рассказала о своем настоящем отношении к людям
Фото: Официальная страница Анны Седоковой в Instagram / https://www.instagram.com/annasedokova/

«Ровно дышу»: Анна Седокова рассказала о своем настоящем отношении к людям

Елизавета Борисова

Звезды

Российская певица Анна Седокова поделилась своими мыслями в социальной сети Instagram, как она прощается с людьми или принимает новых.

Седокова призналась, что не придает большого значения тем, кто уходит из ее жизни или неожиданно вторгается в нее.

— А я просто надеваю очки, вставляю наушники, пью кофе и живу дальше. И что важно — ровно дышу, — написала в своем блоге исполнительница.

«Замечательные слова! И сила характера»; «Умничка! И правильно делаете!»; «Вы пример для многих женщин в борьбе за свое счастье», — поддержали поклонники Анну Седокову.

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