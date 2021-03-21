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Самойлова рассказала о своем самочувствии после операции на грудь
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Самойлова рассказала о своем самочувствии после операции на грудь

Виктория Родимкина

Звезды

Модель и блогерша Оксана Самойлова на своей странице в соцсети Instagram рассказала о своем самочувствии после плановой операции по замене имплантов в груди.

По ее словам, повторная операция была необходима по медицинским показаниям. Модель отметила, что рано или поздно всем, кто увеличивал грудь, приходится снова идти на операцию, так как импланты со временем теряют свои первоначальные свойства.

— Ощущение, что положили кучу кирпичей на грудь и ты с ними ходишь. После первого раза десять лет назад у меня еще болели очень сильно руки, сейчас этой темы нет. И еще у меня болит горло после трубки, — рассказала Самойлова.

Самойлова рассказала о своем самочувствии после операции на грудьФото: instagram.com/samoylovaoxana

Она пояснила, что через сутки уже была дома с детьми, которые, казалось, совсем не заметили ее отсутствия.

— Дети даже не заметили моего суточного отсутствия, а я себе нафантазировала, как они слезки льют: «где же наша мама», — написала блогерша.

Самойлова отметила, что в ближайшее время ее ждет постельный режим, после которого она вернется к привычной жизни.

Напомним, у Оксаны Самойловой и ее мужа, рэпера Джигана, четверо детей — три дочери и маленький сын.

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