Судьбу девочки, находившейся в квартире с умершей матерью, решат после выписки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Судьба годовалой девочки, которая двое суток провела в запертой квартире с погибшей матерью, решится после выписки ребенка из больницы. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает пресс-служба московского департамента труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, в данный момент девочка находится под присмотром врачей и жизни ребенка ничего не угрожает. После ее выписки суд примет решение о ее будущем нахождении. Сотрудники соцзащиты находятся на связи с бабушкой, в том числе оказывают ей психологическую помощь. Семье будет оказана вся необходимая социальная помощь.

В департаменте соцзащиты рассказали, что семья является многодетной, старшие дети в настоящий момент проживают со своим отцом, ранее семья получала поддержку специалистов соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

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