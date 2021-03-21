Почти четыре тысячи жителей Дагестана заблокированы после схода лавины

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В Рутульском районе Республики Дагестан сошла лавина, заблокировав доступ к девяти населенным пунктам: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает ГУ МЧС Дагестана.

Информация о происшествии поступила в воскресенье, 21 марта, местным диспетчерам. Без доступа к дороге остались 779 домов, 3899 жителей, 976 детей и 14 социально значимых объектов.

В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Расчистку дороги планируется начать в 08:00 в ближайший понедельник, сообщает РИА Новости.

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