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Виктория Лопырева рассказала подписчикам, как бороться с негативным мнением
Фото: instagram.com/lopyrevavika

Виктория Лопырева рассказала подписчикам, как бороться с негативным мнением

Елизавета Борисова

Звезды

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram свои подробные размышления о том, как много мы себе не позволяем.

Девушка задумалась о том, как много люди себе не позволяют даже попробовать из-за банального страха, что что-то не получится или боясь осуждения.

— Из страха человек готов на многое и даже на то, чтобы отказаться от собственной мечты, — написала девушка в своем блоге.

Лопырева привела свой пример из прошлого, когда она занималась танцами и не боялась чужого мнения о своем творчестве. Девушка объективно знает о всех своих достоинствах и спокойно принимает недостатки, продолжая ежедневно над собой работать.

По мнению фотомодели, в жизни каждого встречались люди, которые упрекали или нелестно отзывались о человеке. Виктория Лопырева предложила поработать над этим, выписать все свои страхи и желания, а затем отпустить весь негатив.

— Самый страшный враг и лучший друг — это ТЫ сам! — подытожила телеведущая.

После своих размышлений Лопырева поинтересовалась у поклонников, о чем они жалеют или, наоборот, что сделали вопреки чьему-то мнению.

«И правда, всегда нужно слушать себя в первую очередь»; «Окружающие навязывают много сковывающих установок»; «Смелость очень недооценивается», — поделились своими комментариями подписчики под постом Виктории Лопыревой.

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