Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий
В аэропортах Москвы задержано и отменено около 20 рейсов. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Внуково задержан один рейс и один отменен.
В аэропорту Домодедово задержано одиннадцать рейсов, три отменено.
В аэропорту Шереметьево задержали три рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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