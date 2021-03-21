Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В аэропортах Москвы задержано и отменено около 20 рейсов. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержан один рейс и один отменен.

В аэропорту Домодедово задержано одиннадцать рейсов, три отменено.

В аэропорту Шереметьево задержали три рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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