Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зарегистрировать брак теперь можно еще на одной необычной площадке в центре Москвы
Осталось несколько минут до начала торжественной регистрации брака Анны Павловской и Вячеслава Корницела. Молодые одними из первых решили связать себя священными узами в стенах особняка «Грейт Холл Якиманка». Теперь регистрировать здесь браки будут регулярно / Фото: Анна Малакмадзе /Вечерняя Москва

Зарегистрировать брак теперь можно еще на одной необычной площадке в центре Москвы

Августин Северин

Город
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 15 Карта всех событий

В субботу, 20 марта, столичное управление ЗАГС приступило к регистрации брачных союзов еще в одном необычном месте, особняке «Грейт Холл Якиманка».

Как рассказала встречавшая молодоженов консультант Чертановского отдела ЗАГС Наталья Русина, сейчас браки регистрируются более чем в 30 необычных местах. Это стадионы, особняки, усадьбы.

— Сегодня открыта очередная площадка, которая отличается своей душевностью, красивыми интерьерами, — сообщила представитель ЗАГСа. — Здесь используются новейшие акустические системы, молодоженам предоставлена возможность включить свои видеоролики с памятными фотографиями для того, чтобы продемонстрировать их гостям во время церемонии.

В 11:45 к особняку на Якиманке начинают стекаться гости, прибывают и виновники торжества — Анна Павловская и Вячеслав Корницел. Видно, что молодожены волнуются: до исторического момента остаются считаные минуты.

— Нам предложили эту площадку непосредственно в отделении ЗАГС, — рассказывает невеста. — Вариантов было много, но нам больше всего понравился этот.

— Мы думали отпраздновать свадьбу летом, но когда нам предложили эту площадку, то передумали, решили сместить все на два с лишним месяца, — продолжает жених. — Здесь хорошо, красиво, будет что вспомнить годы спустя.

Наконец, самое главное — регистрация. Звучит торжественная музыка, молодоженов и гостей приглашают в светлый просторный зал. На стены проецируется слайд-шоу с любимыми фотографиями жениха и невесты, в том числе самая главная — Вячеслав делает предложение своей избраннице.

— Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии бракосочетания в необычном пространстве дома «Грейт Холл Якиманка», где царит атмосфера изысканности и утонченности! — обращается к жениху и невесте регистратор Мария Пронякина. — Наступает торжественная и ответственная минута — государственная регистрация брака.

Под звуки адажио из балета «Щелкунчик» молодожены обмениваются кольцами.

— С этой минуты вы — муж и жена! Поздравьте друг друга! — провозглашает Мария Пронякина.

В первый день на Якиманке зарегистрировано десять брачных союзов.

— В дальнейшем мы продолжаем сотрудничество с этой площадкой, — рассказала Наталья Русина.

Новая площадка стала популярной сразу после объявления о ее открытии: в первые три дня молодожены зарезервировали все предложенные сроки регистрации на Якиманке.

В итоге управление ЗАГС определило дополнительные даты для подачи заявлений, это 2 апреля, 8 мая, 11 июня, 17 июля, 24 июля, 31 июля и 7 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы:

— Регистрация брака в необычных местах столицы пользуется большой популярностью. За время работы проекта на таких площадках поженились более 13 тысяч пар. Скоро заключить брак можно будет и в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Пожениться на фуникулере можно на Красную горку, 9 мая. Заявления на такую регистрацию принимаются с 17 марта по 7 апреля.

Читайте также: Первые 10 пар поженились на новой необычной площадке для регистрации брака в Москве

регистрация бракаЗАГСсвадьба
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте