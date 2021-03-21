Зарегистрировать брак теперь можно еще на одной необычной площадке в центре Москвы

Осталось несколько минут до начала торжественной регистрации брака Анны Павловской и Вячеслава Корницела. Молодые одними из первых решили связать себя священными узами в стенах особняка «Грейт Холл Якиманка». Теперь регистрировать здесь браки будут регулярно / Фото: Анна Малакмадзе /Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 15 Карта всех событий

В субботу, 20 марта, столичное управление ЗАГС приступило к регистрации брачных союзов еще в одном необычном месте, особняке «Грейт Холл Якиманка».

Как рассказала встречавшая молодоженов консультант Чертановского отдела ЗАГС Наталья Русина, сейчас браки регистрируются более чем в 30 необычных местах. Это стадионы, особняки, усадьбы.

— Сегодня открыта очередная площадка, которая отличается своей душевностью, красивыми интерьерами, — сообщила представитель ЗАГСа. — Здесь используются новейшие акустические системы, молодоженам предоставлена возможность включить свои видеоролики с памятными фотографиями для того, чтобы продемонстрировать их гостям во время церемонии.

В 11:45 к особняку на Якиманке начинают стекаться гости, прибывают и виновники торжества — Анна Павловская и Вячеслав Корницел. Видно, что молодожены волнуются: до исторического момента остаются считаные минуты.

— Нам предложили эту площадку непосредственно в отделении ЗАГС, — рассказывает невеста. — Вариантов было много, но нам больше всего понравился этот.

— Мы думали отпраздновать свадьбу летом, но когда нам предложили эту площадку, то передумали, решили сместить все на два с лишним месяца, — продолжает жених. — Здесь хорошо, красиво, будет что вспомнить годы спустя.

Наконец, самое главное — регистрация. Звучит торжественная музыка, молодоженов и гостей приглашают в светлый просторный зал. На стены проецируется слайд-шоу с любимыми фотографиями жениха и невесты, в том числе самая главная — Вячеслав делает предложение своей избраннице.

— Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии бракосочетания в необычном пространстве дома «Грейт Холл Якиманка», где царит атмосфера изысканности и утонченности! — обращается к жениху и невесте регистратор Мария Пронякина. — Наступает торжественная и ответственная минута — государственная регистрация брака.

Под звуки адажио из балета «Щелкунчик» молодожены обмениваются кольцами.

— С этой минуты вы — муж и жена! Поздравьте друг друга! — провозглашает Мария Пронякина.

В первый день на Якиманке зарегистрировано десять брачных союзов.

— В дальнейшем мы продолжаем сотрудничество с этой площадкой, — рассказала Наталья Русина.

Новая площадка стала популярной сразу после объявления о ее открытии: в первые три дня молодожены зарезервировали все предложенные сроки регистрации на Якиманке.

В итоге управление ЗАГС определило дополнительные даты для подачи заявлений, это 2 апреля, 8 мая, 11 июня, 17 июля, 24 июля, 31 июля и 7 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы:

— Регистрация брака в необычных местах столицы пользуется большой популярностью. За время работы проекта на таких площадках поженились более 13 тысяч пар. Скоро заключить брак можно будет и в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Пожениться на фуникулере можно на Красную горку, 9 мая. Заявления на такую регистрацию принимаются с 17 марта по 7 апреля.

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