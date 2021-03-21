Специалисты изучили флору и фауну парка «Сокольники»

года. Сотрудница Рослесинфорга Юлия Леонова показывает 240-летний дуб, который растет в парке «Сокольники» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Парк «Сокольники» — не только излюбленное место для прогулок жителей и гостей столицы, но и уникальная экосистема, которая превышает по площади два Княжества Монако. В воскресенье, 21 марта, «Вечерняя Москва» узнала, каких редких животных и растения можно там увидеть.

В прошлом году специалисты Центрального филиала Рослесинфорга исследовали и изучили в «Сокольниках» деревья и кустарники, почву и растительный покров, выявили земельные участки, которые нуждаются в охране. К слову, они заняли в парке половину всей его площади.

— Всего специалисты насчитали около 39 тысяч деревьев и 8 тысяч кустарников. Каждое из растений теперь имеет свой номер и качественную характеристику, зарегистрировано в специальном Реестре зеленых насаждений столицы, — рассказали в Рослесинфорге.

Самое многочисленное дерево парка — береза, всего в «Сокольниках» их более 60 процентов от общего числа.

— На севере парка можно встретить и вековые черешчатые дубы, липы и березы, всего их чуть больше тысячи, — добавили в ведомстве. — Большинство из них расположены возле шестого Путяевского пруда. Самому старому дубу более 350 лет, его высота равна 22 метрам, а диаметр достигает 100 сантиметров.

Также в заповедных зонах парка можно найти уникальные краснокнижные растения — их около 10 видов. Например, ветреница дубравная, земляника зеленая и анемона. Не обходится и без редких животных: зайца-русака и зайца-беляка, ласки, обыкновенного тритона, малой бурозубки, желны, серой неясыти, ястреба- тетеревятника и ястреба-перепелятника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Коновалова, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»:

— В формировании экологической платформы «зеленого» городского пространства парколесоустройство выступает важным фактором повышения качества окружающей природной среды. В городских условиях охрана природы является главным компонентом для повышения жизнедеятельности и здоровья городского населения.

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