Полиция Москвы задержала подозреваемого в попытке сбыта наркотиков

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в попытке сбыта наркотического вещества. Об этом рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное обратили внимание на молодого человека, который заметно нервничал.

В ходе личного досмотра подозрительного прохожего было найдено вещество неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон массой 80 граммов. Выяснилось, что задержанный намеревался продать данное вещество.

Возбуждено дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Задержанный заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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