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Следком решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Фото: СК РФ

Следком решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

Татьяна Плотникова

Общество

Следственный комитет России принял решение объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Как пояснил глава СКР, решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны было принято с учетом масштабов карательных действий и полученных доказательств их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик.

В рамках расследования данного дела в одно производство соединены уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях членами Зондеркоманды СС-10 «а» по уничтожению детей в Ейском детском доме, об обстоятельствах уничтожения узников концлагерей в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя, о массовых убийств мирных граждан в 1942 году рядом с поселком Змиевская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе Ростовской области, цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Ранее стало известно, что уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны заведут в Белоруссии.

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СССРСледственный комитет РФуголовное дело о геноциде
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