Подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Подмосковье

Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотического вещества. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники ДПС на 124 км автодороги «Урал» остановили для проверки документов автомобиль. Его водитель сильно нервничал, поэтому было принято решение досмотреть машину.

Под задним сиденьем инспекторы ДПС обнаружили сверток с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что в свертке находилось свыше 300 граммов наркотического вещества.

Задержанный признался, что забрал наркотик в тайнике в Санкт-Петербурге и собирался продать вещество в Саратове.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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