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Продажи электрокаров в России выросли в пять раз
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Продажи электрокаров в России выросли в пять раз

Татьяна Плотникова

Транспорт

Объем продаж новых электрокаров в России в феврале 2021 года вырос в пять раз относительно показателя февраля 2020 года, подсчитали эксперты автомобильного рынка.

Если в феврале 2020 года россияне приобрели лишь 15 электрокаров, в феврале текущего года показатель достиг 75.

За первые два месяца 2021 года в России было куплено 189 новых электрокаров — это в 5,6 раза превышает уровень января-февраля 2020 года (34 электрокара).

Самыми популярными у россиян моделями стали Porsche Taycan и Audi e-tron (продано 32 и 21 электрокара соответственно). Замыкает тройку лидеров Tesla Model 3 (12 электрокаров).

Также россияне в феврале приобрели четыре Nissan Leaf, три Tesla Model X, два JAC iEV7S и один Mercedes-Benz EQC, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее автоэксперт рассказал, когда россияне массово пересядут на электромобили.

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