Экспорт технологичной продукции столицы вырос на 44 процента в 2020 году

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Составлен рейтинг наиболее востребованных высокотехнологичных товаров, поставляемых столицей за рубеж. Анализ ключевых тенденций внешней торговли провели в Московском экспортном центре (МЭЦ).

По словам заместителя мэра столицы в правительстве, руководителя аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, в список вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие. Она добавила, что основными импортерами высокотехнологичных товаров столичных компаний стали страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии.

— В прошлом году экспорт технологичной продукции города увеличился на 44 процента. Его объем в денежном выражении — 30 миллиардов долларов. Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объема в этом сегменте, — подчеркнула Наталья Сергунина.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что высокотехнологичными товарами являются современная техника и продукты, при производстве которых эксперты использовали современные технологии или проводили научно-исследовательскую работу. Такие детали составляют около 75 процентов от всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы.

Максимально востребованными в странах Восточной Азии оказались турбодвигатели и газовые турбины, пиломатериалы, телекоммуникационное оборудование, компьютеры и их комплектующие. Экспорт высокотехнологичных товаров в эти государства увеличился в 2020 году на 16 процентов и составил более трех миллиардов американских долларов.

— Топ-3 самых популярных высокотехнологичных товаров за рубежом возглавили турбодвигатели и газовые турбины — объем их экспорта превысил 875 миллионов долларов США, — подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На втором месте оказалось оборудование для ядерных реакторов, стоимость которого превысила 313 миллионов долларов. Бронзу в рейтинге взяла телекоммуникационная аппаратура. Ее стоимость составила около 270 миллионов долларов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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