Пятнадцать цифровых проектов Москвы вышли в финал международной премии WSIS Prizes

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Пятнадцать цифровых проектов столицы стали финалистами международной премии WSIS Prizes этого года. Среди них Московская электронная школа, Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), инвестиционный портал города Москвы, «Душевная Москва», благотворительный сервис и ряд других проектов.

Проект «Душевная Москва» представлен в категории «Среда, дающая возможности». С помощью этой площадки некоммерческий сектор, жители города, а также представители бизнеса могут работать в единой информационной экосистеме. При этом волонтеры могут оформить специальную книжку, использовать бонусы программ города. Каждый год портал посещают около 200 тысяч пользователей.

В категории «Применение информационно-коммуникационных технологий: польза во всех сферах жизни» были отмечены такие проекты, как инвестиционный портал Москвы, ЕМИАС, проект «Московская электронная школа», центр занятости «Моя карьера» и другие.

Сервис, который помогает медикам принимать решения, представлен в категории «Цифровое здравоохранение». Он действует во всех взрослых поликлиниках Москвы.

Важным проектом образовательной сферы столицы стала Московская электронная школа. В проекте задействованы свыше 2,7 миллиона пользователей.

В категорию «Культурное разнообразие и идентичность, лингвистическое разнообразие и местный контент» попали туристический сервис Russpass и портал «Узнай Москву».

Помимо этого, в финал премии попали платформа ICT.Moscow, проект «Давай дружить», а также павильон «Умный город» на ВДНХ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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