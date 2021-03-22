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Пятнадцать цифровых проектов Москвы вышли в финал международной премии WSIS Prizes
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Пятнадцать цифровых проектов Москвы вышли в финал международной премии WSIS Prizes

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119ВКарта всех событий

Пятнадцать цифровых проектов столицы стали финалистами международной премии WSIS Prizes этого года. Среди них Московская электронная школа, Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), инвестиционный портал города Москвы, «Душевная Москва», благотворительный сервис и ряд других проектов.

Проект «Душевная Москва» представлен в категории «Среда, дающая возможности». С помощью этой площадки некоммерческий сектор, жители города, а также представители бизнеса могут работать в единой информационной экосистеме. При этом волонтеры могут оформить специальную книжку, использовать бонусы программ города. Каждый год портал посещают около 200 тысяч пользователей.

В категории «Применение информационно-коммуникационных технологий: польза во всех сферах жизни» были отмечены такие проекты, как инвестиционный портал Москвы, ЕМИАС, проект «Московская электронная школа», центр занятости «Моя карьера» и другие.

Сервис, который помогает медикам принимать решения, представлен в категории «Цифровое здравоохранение». Он действует во всех взрослых поликлиниках Москвы.

Важным проектом образовательной сферы столицы стала Московская электронная школа. В проекте задействованы свыше 2,7 миллиона пользователей.

В категорию «Культурное разнообразие и идентичность, лингвистическое разнообразие и местный контент» попали туристический сервис Russpass и портал «Узнай Москву».

Помимо этого, в финал премии попали платформа ICT.Moscow, проект «Давай дружить», а также павильон «Умный город» на ВДНХ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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