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Промышленные технопарки появятся в Южном Медведкове и Царицыне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Промышленные технопарки появятся в Южном Медведкове и Царицыне

Виктория Родимкина

Город

Два промышленных технопарка откроют в двух районах столицы — в Южном Медведкове и Царицыне. Там планируется создать 330 рабочих мест.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов инвесторам передадут два земельных участка общей площадью 2,33 гектара. Они находятся на северо-востоке и юге города.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решения о передаче земли было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

— В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появится два новых промышленных технопарка, — пояснил заммэра.

В Царицыне создадут комплекс для высокотехнологичных предприятий, который будет построен с учетом современных экостандартов. Помимо этого, проект предусмотрит разделение объекта на четкие функциональные зоны, оснащение его современным оборудованием и развитой инфраструктурой.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, технопарк в Южном Медведкове станет удобной платформой для размещения предприятий различного профиля.

На данный момент в городе реализуется свыше 40 масштабных инвестиционных проектов в промышленном секторе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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технопарки МосквыВладимир Ефимовпромышленность
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