Промышленные технопарки появятся в Южном Медведкове и Царицыне
Два промышленных технопарка откроют в двух районах столицы — в Южном Медведкове и Царицыне. Там планируется создать 330 рабочих мест.
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов инвесторам передадут два земельных участка общей площадью 2,33 гектара. Они находятся на северо-востоке и юге города.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решения о передаче земли было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.
— В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появится два новых промышленных технопарка, — пояснил заммэра.
В Царицыне создадут комплекс для высокотехнологичных предприятий, который будет построен с учетом современных экостандартов. Помимо этого, проект предусмотрит разделение объекта на четкие функциональные зоны, оснащение его современным оборудованием и развитой инфраструктурой.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, технопарк в Южном Медведкове станет удобной платформой для размещения предприятий различного профиля.
На данный момент в городе реализуется свыше 40 масштабных инвестиционных проектов в промышленном секторе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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