Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин заявил о востребованности технопарков в Москве, несмотря на кризисы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин заявил о востребованности технопарков в Москве, несмотря на кризисы

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что технопарки города пользуются большой популярностью, несмотря на кризисы. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 21 марта.

— Мы создали таких (технопарков — прим. «ВМ») более 40, они востребованы, площадей свободных нет. Все заполнено, все работает, несмотря ни на какие кризисы, — сказал столичный мэр.

По его словам, в технопарках города работает свыше 2 тысяч высокотехнологичных компаний. При этом доля вакантных арендных площадей в среднем составляет чуть более одного процента. Такие площадки необходимы для развития столицы. Они помогают предусмотреть потребности бизнес-сферы и промышленности.

Один из городских технопарков — «Модуль» — прошел модернизацию около пяти лет назад. Он стал площадкой для работ в сфере искусственного интеллекта, уточнил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что развитие технопарков в Москве является главным направлением для технологической революции будущего.

Читайте также: Сергей Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия проекта «Ночь театров»

технопарки МосквыСергей Собянинразвитие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте