Сергей Собянин заявил о востребованности технопарков в Москве, несмотря на кризисы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что технопарки города пользуются большой популярностью, несмотря на кризисы. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 21 марта.

— Мы создали таких (технопарков — прим. «ВМ») более 40, они востребованы, площадей свободных нет. Все заполнено, все работает, несмотря ни на какие кризисы, — сказал столичный мэр.

По его словам, в технопарках города работает свыше 2 тысяч высокотехнологичных компаний. При этом доля вакантных арендных площадей в среднем составляет чуть более одного процента. Такие площадки необходимы для развития столицы. Они помогают предусмотреть потребности бизнес-сферы и промышленности.

Один из городских технопарков — «Модуль» — прошел модернизацию около пяти лет назад. Он стал площадкой для работ в сфере искусственного интеллекта, уточнил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что развитие технопарков в Москве является главным направлением для технологической революции будущего.

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