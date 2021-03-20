Сергей Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия проекта «Ночь театров»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы присоединиться к акции «Ночь театров». Соответствующее сообщение глава города опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что для «Ночи театров» подготовили 130 площадок. По словам мэра, мероприятия в рамках проекта будут проводить не только в театрах.

— Будут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции, мастер-классы и творческие встречи с актерами, — написал Сергей Собянин.

Глава города добавил, что часть событий проведут в онлайн-формате. Ознакомиться с полным списком мероприятий можно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что акцию «Ночь театров» поддержат не только театры, но и галереи, которые проведут выставки, концерты и специальный экскурсии.

Читайте также: Москвичей пригласили на мероприятия, приуроченные к Дню поэзии