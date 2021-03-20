Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия проекта «Ночь театров»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия проекта «Ночь театров»

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы присоединиться к акции «Ночь театров». Соответствующее сообщение глава города опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что для «Ночи театров» подготовили 130 площадок. По словам мэра, мероприятия в рамках проекта будут проводить не только в театрах.

— Будут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции, мастер-классы и творческие встречи с актерами, — написал Сергей Собянин.

Глава города добавил, что часть событий проведут в онлайн-формате. Ознакомиться с полным списком мероприятий можно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что акцию «Ночь театров» поддержат не только театры, но и галереи, которые проведут выставки, концерты и специальный экскурсии.

Читайте также: Москвичей пригласили на мероприятия, приуроченные к Дню поэзии

театрыСергей Собянинночь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте