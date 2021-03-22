Прожившие в браке 70 лет супруги раскрыли секрет счастливых отношений

Пожилая пара

Английская семейная пара, которая прожила в счастливом браке 70 лет, раскрыла секрет долговечных отношений. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Супруги поженились в 1951 году, когда Айриш Майлз было 19, а ее избраннику Уилфреду 24. Они обвенчались в местной церкви и отметили свадьбу в маленьком кафе.

По словам Айриш, она влюбилась с первого взгляда. Женщина придерживается мнения, что залогом благополучных отношений является принятие различий в характерах супругов. Ее же муж считает, что для отношений важно исполнять просьбы партнера.

— Если у вас разное мнение, нужно просто смириться с этим, ведь все мы разные; и не нужно ложиться спать в ссоре, это самый важный совет, которым мне хочется поделиться с каждым, — приводят слова Уилфреда издание.

С ним согласна и супруга. Она добавила, что во все свои действия нужно вкладывать любовь. Айриш отметила, что в браке важно быть терпимым по отношению к партеру и совместно преодолевать трудности.

Пара вырастила сына и дочь. Сейчас у 94-летнего Уилфреда и 89-летней Айриш шестеро внуков.

Отвечая на вопрос, какие черты Айриш ценит в супруге, ее муж пошутил, что в ней так много хорошего, что перечислять его заслуги жене придется весь день.

Сама же Айриш призналась, что по-прежнему любит мужа, даже когда он капризничает, и без его ворчания будет тосковать.

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