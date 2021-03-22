Врач раскрыла возможную причину частых ссор в семье
Частые конфликты и ссоры между супругами могут являться следствием сбоя в работе эндокринной системы. Об этом рассказала эндокринолог Ольга Деревянко.
По словам специалиста, психологи нередко направляют пары, находящиеся на грани расставания, к эндокринологу. Там выясняется, что у супругов развился тиреотоксикоз — это нарушение секреции гормонов щитовидной железы. Со стороны центральной нервной системы оно проявляется в виде беспокойства и повышенной раздражительности.
Решить подобную проблему можно с помощью фармацевтических препаратов. После компенсации тиреотоксикоза удается восстановить мир в семье, рассказала Деревянко.
Врач также напомнила, что эмоциональный фон человека часто напрямую зависит от гормонов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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