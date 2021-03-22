Власти сообщили о постепенном преодолении экономики Москвы последствий пандемии

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Экономика столицы постепенно преодолевает последствия кризиса, который был вызван ситуацией с коронавирусом. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова в понедельник, 22 марта.

По ее словам, доходы столичного бюджета за январь-февраль этого года увеличились на 9,5 процента и составили 307 миллиардов рублей. Налоговые поступления в бюджет составили за два месяца 80 процентов от общих доходов Москвы. Этот показатель на 4,7 процента превышает значения января-февраля прошлого года.

— Первый квартал 2020 года был периодом динамичного развития экономики города. Напомню, что предприятия и организации города работали в штатном режиме, без карантинных ограничений, — сказала Елена Зяббарова.

В январе этого года рост промышленного производства города составил 7,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Министр отметила, что увеличились также поступления по налогу на прибыль предприятий. По итогам двух месяцев этого года он составил 8,6 процента, передает ТАСС.

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