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Нефть дешевеет на фоне опасений новых ограничений в Европе
Фото: pixabay.com

Нефть дешевеет на фоне опасений новых ограничений в Европе

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений новых ограничений в европейских странах из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 22 марта.

Так, по состоянию на 8:05 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent падала на 0,43 процента. Ее стоимость составляла 64,25 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI снижалась на 0,49 процента — до 61,15 доллара за баррель.

По результатам прошлой недели котировки нефти упали на 6 процентов, несмотря на рост в пятницу, 19 марта. Обвал цен на нефть вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, а также опасениями на введение новых ограничений в странах Европы.

Читайте также: Экономист предрек рост цен на мировых рынках из-за избытка долларов

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