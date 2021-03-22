Нефть дешевеет на фоне опасений новых ограничений в Европе

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Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений новых ограничений в европейских странах из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 22 марта.

Так, по состоянию на 8:05 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent падала на 0,43 процента. Ее стоимость составляла 64,25 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI снижалась на 0,49 процента — до 61,15 доллара за баррель.

По результатам прошлой недели котировки нефти упали на 6 процентов, несмотря на рост в пятницу, 19 марта. Обвал цен на нефть вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, а также опасениями на введение новых ограничений в странах Европы.

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