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Экономист предрек рост цен на мировых рынках из-за избытка долларов
Фото: pixabay

Экономист предрек рост цен на мировых рынках из-за избытка долларов

Руслан Давлетшин

Экономика

Меры поддержки американской экономики, приведшие к выплескиванию на мировой рынок колоссального объема долларов, приводят к росту цен на различные товары на всей планете. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

— Объемы товаров не увеличиваются, а их цена на мировом рынке растет. Цены продолжат расти на питание, различные группы сырьевых товаров, на конечную продукцию. Той же нефти сейчас просто избыток, но, несмотря на это, ее цена остается приличной, — констатировал экономист.

Юденков добавил, что, с одной стороны, для российской экономики это хорошо, поскольку увеличивается экспорт тех же продуктов питания и заработать на нем удается больше. С другой стороны, внутренние цены в таких условиях также будут расти. Поэтому для сдерживания инфляции российскому Центробанку, вероятно, придется в дальнейшем повысить ключевую ставку, считает собеседник «ВМ». Кроме того, Юденков не исключил, что через повышение ставки повысится и привлекательность облигаций федерального займа.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процента. С 19 марта 2021 года она составляет 4,5 процента.

Читайте также: Экономист объяснил, зачем Центробанк повысил ключевую ставку

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