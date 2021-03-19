Центробанк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

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Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Это следует из пресс-релиза Банка России в пятницу, 19 марта.

В последний раз регулятор повышал ставку на 0,25 процентного пункта в 2018 года. Такое решение было принято в связи с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

В 2020 году Банк России с целью борьбы с последствиями пандемии COVID-19 впервые использовал стимулирующую политику, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал, зачем нужен контроль плавающих процентных ставок. По его словам, регулирование плавающих ставок по ипотечным и потребительским кредитам, которые выдаются гражданам на долгий срок, имеет некоторые риски.

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