Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центробанк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Фото: moscow-live

Центробанк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

Виктория Родимкина

Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Это следует из пресс-релиза Банка России в пятницу, 19 марта.

В последний раз регулятор повышал ставку на 0,25 процентного пункта в 2018 года. Такое решение было принято в связи с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

В 2020 году Банк России с целью борьбы с последствиями пандемии COVID-19 впервые использовал стимулирующую политику, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал, зачем нужен контроль плавающих процентных ставок. По его словам, регулирование плавающих ставок по ипотечным и потребительским кредитам, которые выдаются гражданам на долгий срок, имеет некоторые риски.

Читайте также: Центробанк РФ разъяснил, как будут взимать налог на доходы с депозитов больше миллиона рублей

экономикаЦентробанкключевая ставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте