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Экономист объяснил, зачем Центробанк повысил ключевую ставку
Фото: moscow-live.ru

Экономист объяснил, зачем Центробанк повысил ключевую ставку

Руслан Давлетшин

Экономика

Повышение ключевой ставки Центробанком России было ожидаемым явлением, считает профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

— Большинство экспертов почему-то думали, что ставку повысят в апреле. Но ее повысили раньше. Дело в том, что пять месяцев подряд инфляция превышает ключевую ставку. Это ненормально, поэтому Центробанк сделал совершенно нормальный ход, повысив ее, — объяснил эксперт.

Дальнейшие шаги регулятора, по словам экономиста, будут зависеть от темпов инфляции и санкционных рисков в отношении российского госдолга.

— Введут ли санкции в отношении покупателей или держателей ОФЗ, пока непонятно. Но от этого зависит курс доллара. Курс доллара связан с макроэкономической ситуацией в целом для нашей экономики. И если инфляция будет повышаться, то ЦБ повысит ключевую ставку. Если инфляция стабилизируется в апреле–мае, то и ставка стабилизируется. Если инфляция будет снижаться к лету в силу сезонного фактора и достигнет 4,5 процента, возможно и снижение ключевой ставки. Сейчас все упирается в реальный рынок, — добавил Юденков.

Центральный банк России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с 2018 года. Она поднялась на 0,25 процента. В 2020 году регулятор смягчал денежно-кредитную политику в связи с пандемией COVID-19.

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