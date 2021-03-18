Стоимость золота выросла на фоне заявления американского центрального банка

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Стоимость апрельских фьючерсов на золото подросла на 1,31 процента, согласно данным по состоянию на 10:40 утренних торгов 18 марта на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Как сообщает «Экономика сегодня» цена на желтый метал увеличилась до уровня 1749,75 доллара за тройскую унцию.

Основное влияние на котировки оказало итоговое заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое было опубликовано 17 марта. Ожидания экономистов и аналитиков оправдались. Регулятор сохранил уровень процентной ставки в диапазоне до 0,25 процента. Также центральный банк Соединенных Штатов улучшил прогнозы по росту валового внутреннего продукта в текущем году с 4,5 до 6,5 процента. Помимо этого, указано было снижение уровня безработицы с 5 до 4,5 процента.

В целом, участники валютного рынка позитивно восприняли информацию ФРС США. Курс доллара по отношению к основным валютам DXY снизился на 0,5 процента до уровня 91,37. Это дало положительный импульс ценам на желтый металл. По итогам торгов 17 марта, они увеличились до 1747 долларов за тройскую унцию.

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