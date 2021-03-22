Три столичные стоматологические поликлиники переедут в новые помещения

Фото: pexels.com

Россия, Москва, Зелёный проспект, 6к1 Карта всех событий

До конца этого года планируется завершить капитальный ремонт трех помещений, в которых разместятся отделения городских стоматологических поликлиник. Их площадь составляет около 2390 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта в понедельник, 22 марта.

По информации ведомства, в данный момент эти клиники находятся на первых этажах жилых пятиэтажек, попавших под программу реновации. Перед тем, как дома снесут, для стоматологий подобрали помещения.

Ортопедическое отделение стоматологической поликлиники № 22, расположенное по адресу 2-я Владимирская улица, дом 30, корпус 1, теперь будет располагаться на Зеленом проспекте, дом 6, корпус 1.

Детская стоматологическая поликлиника № 52, располагающаяся в 3-м Михалковском переулке, дом 19, разместится по двум адресам: улица Коптевская, дом 18а, корпус 2 и улица Ивана Сусанина, дом 4, корпус 1.

До завершения капитального ремонта, клиники будут работать по старым адресам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Жители нескольких районов Москвы могут оформить парковочные разрешения для резидентов