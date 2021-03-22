Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, сквер по Олонецкому проезду Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Чермянки и создании парка «Яуза» в своем блоге в понедельник, 22 марта.

По словам главы города, весной планируется возобновить работу по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей города, которая была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса.

В числе крупных объектов, благоустройство которых было поставлено на паузу, парк «Яуза», располагающийся на северо-востоке Москвы.

В 2021 году будут приведены в порядок два пойменных участка Чермянки, главного притока Яузы в черте города. Площадь благоустройства составит 49,1 гектара.

Во время работ на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева будут созданы прогулочные маршруты с удобными спусками к воде и обустроена спортивная зона с хоккейной коробкой, теннисными кортами, скейт-парком.

Сергей Собянин отметил, что на этой территории также планируется создать детские площадки. Специалисты приведут в порядок стадион «Отрада», на месте заброшенного футбольного поля сделают новое с подогревом для игры в любое время года, а также реконструируют открытую площадку для мероприятий.

На втором участке будущего парка «Яуза», вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова, будет создан эколого-просветительский центр, в котором будут изучать профессии будущего в сфере экологии.

Интересной особенностью парка станет также экотропа на сваях, пояснил мэр.

— В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды, — написал Сергей Собянин.

Он добавил, что в 2022–2023 годах благоустройство поймы реки Яузы будет продолжено.

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