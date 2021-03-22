Строительство многофункционального жилого комплекса стартовало на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 4-й проезд Марьиной Рощи Карта всех событий

Строительство нового многофункционального жилого комплекса с рестораном, офисными и коммерческими площадями и фитнес-зоной стартовало на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Первый этап проекта предусматривает строительство пяти разновысотных корпусов: трех высотных башен и двух девятиэтажных корпусов. Кроме того, на территории комплекса разместят парковку, которая будет рассчитана на 739 автомобилей.

Общая площадь жилого комплекса составит более 187 тысяч квадратных метров. Площадь квартир — свыше 122 тысяч «квадратов». В составе многофункционального жилого комплекса запроектировано две тысячи 104 квартиры и 44 апартамента. Площадь нежилых помещений составит одну тысячу 524 квадратных метра.

По данным председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на втором этапе строительства планируется возведение детского сада и образовательного центра.

Комплекс будет располагаться по адресу 4-й проезд Марьиной Рощи, владение 12/1, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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