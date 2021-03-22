«Был шок»: внебрачная дочь Николая Фоменко рассказала о единственной встрече с отцом

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Актриса Дарина Одинцова, дочь актера Николая Фоменко от Людмилы Гончарук, призналась, что виделась со своим известным отцом лишь единожды и не питает к нему родственных чувств.

Известно, что Людмила Гончарук была второй женой Фоменко. Артист ушел от нее к Марии Голубкиной, когда Гончарук ждала ребенка. Дарина призналась, что отец никогда не пытался выйти с ней на связь.

Их единственная встреча случилась во время концерта Фоменко, на который пришла девушка. По ее словам, она унаследовала черты лица отца, чего тот не мог не заметить.

— Он, конечно, все знал прекрасно. Но когда увидел свое отражение, то у него был шок, — вспомнила Одинцова в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».

Девушка рассказала, что носит фамилию отчима, которого считает своим отцом. По ее словам, второй муж матери вел ее под венец. Когда полтора года назад Гончарук ушла из жизни, отчим помог Одинцовой пережить потерю.

С биологическим отцом Дарину связывает лишь любовь к сцене. Она так же стала актрисой и выступает в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, где когда-то играл и Фоменко.

— Я родство с ним под замками прятать не собираюсь, но просто об этом не кричу. Я с папой не общаюсь, — отметила Одинцова.

Напомним, помимо Дарины у 58-летнего Фоменко есть четверо детей, рожденных от разных браков. Так, от первой жены у него родилась дочь Екатерина, которая уже подарила актеру двух внуков. Дочь Анастасия и сын Иван появились в третьем браке с Голубкиной. А младший наследник Василий родился в 2009 году от Наталии Кутобаевой, которая стала четвертой женой актера.

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