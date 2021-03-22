Боня показала последствия увлечения уколами красоты на примере знаменитостей

Фото: instagram/victoriabonya

Модель Виктория Боня раскритиковала уколы красоты, так как те лишь уродует внешность, и привела примеры звезд, чьи лица пострадали от ботокса. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая призналась, что тоже прибегала к ботоксу, однако разочаровалась в нем.

— Мне 41 год. Я не колю ботокс. Это видно. Я не делаю филлеры. Я посмотрела, сейчас огромное количество западных звезд, я нашла фотографии, они тоже отказались от этого всего, — рассказала Виктория в эфире.

По мнению Бони, сохранить естественную красоту без морщин позволит регулярная гимнастика для лица и массаж. Телеведущая рассказала, что «потеряла овал», так как в течение пяти месяцев не занималась гимнастикой.

Она отметила, что определить любителей филлеров и ботокса среди звезд можно с одного взгляда. Эти люди отличаются характерными круглыми и отечными лицами.

Фото: Скриншот с Instagram

Подписчики Бони заметили, что ее якобы естественная красота объясняется использованием фотофильтров.

«Так красива только в своем Instagram», «Без макияжа, но с фильтром», «Фотошоп, конечно, творит чудеса», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев назвал главной проблемой Виктории Бони и других участниц то, что у них нет рядом умных друзей.

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