«Для ребенка смерть становится шуткой»: психолог про Боню, полежавшую в гробу

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Вид лежащих в гробу родителей может негативно отразиться на психике их детей. Психолог Ольга Коротина-Гессе объяснила, чем может обернуться поступок телеведущей Виктории Бони для ее дочери.

— Потому что смерть для ребенка становится какой-то шуткой, игрой. Он перестает быть более внимательным к своим близким, к нуждам людей. Например, к пожилым родственникам, которые болеют. Потому что: ну что такого, если прабабушка умрет, она же потом возродится, — рассказала Коротина-Гессе.

Также психолог объяснила, что в России неправильно относятся к Хеллоуину, считая его веселым праздником. Хотя на самом деле это обряд поклонения оккультизму и нечисти.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Виктория Боня на прошедшей недавно костюмированной вечеринке своей дочери решила полежать в гробу.

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