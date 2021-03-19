Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Для ребенка смерть становится шуткой»: психолог про Боню, полежавшую в гробу
Фото: youtube.com/Super

«Для ребенка смерть становится шуткой»: психолог про Боню, полежавшую в гробу

Никита Абрамов

Звезды

Вид лежащих в гробу родителей может негативно отразиться на психике их детей. Психолог Ольга Коротина-Гессе объяснила, чем может обернуться поступок телеведущей Виктории Бони для ее дочери.

— Потому что смерть для ребенка становится какой-то шуткой, игрой. Он перестает быть более внимательным к своим близким, к нуждам людей. Например, к пожилым родственникам, которые болеют. Потому что: ну что такого, если прабабушка умрет, она же потом возродится, — рассказала Коротина-Гессе.

Также психолог объяснила, что в России неправильно относятся к Хеллоуину, считая его веселым праздником. Хотя на самом деле это обряд поклонения оккультизму и нечисти.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Виктория Боня на прошедшей недавно костюмированной вечеринке своей дочери решила полежать в гробу.

Читайте также: «Мир потусторонних сил»: ясновидящая объяснила, что ждет Боню, полежавшую в гробу

психологВиктория Бонягроб
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте