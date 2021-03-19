«Мир потусторонних сил»: ясновидящая объяснила, что ждет Боню, полежавшую в гробу

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Российская телеведущая Виктория Боня на прошедшей недавно костюмированной вечеринке решила полежать в гробу. Однако легкомысленная шутка может иметь вполне серьезные последствия. Что ожидает звезду после такого поступка, рассказала маг и ясновидящая Татьяна Светлая.

— На самом деле это мир потусторонних сил. Были случаи, когда кто-то лег в чужой гроб и потом следом за этим человеком умер, — рассказала Светлая.

По ее словам, между мертвыми и тем, кто полежал в гробу, может возникнуть крайне опасная связь. Его могут начать преследовать различные неприятности, зависимости и заболевания.

— Старайтесь аккуратно относиться к таким вещам, потому что есть вещи, с которыми можно шутить, а есть вещи, с которыми нельзя шутить. Надеюсь, что для Виктории история закончится вполне благоприятно и ей удастся избавиться от тех духов, которых она вызвала, — цитирует ясновидящую 5-tv.ru.

Маг предостерегла людей от соприкосновения с потусторонними силами.

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