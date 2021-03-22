Более 12 тысяч непристегнутых водителей зафиксировали камеры в Москве за два месяца

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За первые два месяца этого года камеры зафиксировали свыше 12 тысяч водителей с непристегнутыми ремнями безопасности и более 600 человек, которые пользовались за рулем телефонами. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в понедельник, 22 марта.

Дорожные видеокамеры, которые способны фиксировать подобные нарушения, заработали в столице с декабря 2020 года. На данный момент на непристегнутый ремень и пользование мобильным телефоном настроены 29 камер.

— За два месяца 2021 года камеры зафиксировали 12 194 водителя, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, и 623 человека, использующих телефон за рулем автомобиля, — уточнили в сообщении.

Заместитель руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов отметил, что в столице долгое время невнимательное вождение и неиспользование ремней безопасности на дорогах не контролировалось, хотя это напрямую влияет на безопасность движения, сообщает РИА Новости.

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