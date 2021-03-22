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Девушка попала в больницу после избиения репетитором по математике в Москве
Фото: mos.ru

Девушка попала в больницу после избиения репетитором по математике в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Госпитальный Вал, 3к4Карта всех событий

В столице девушка получила сотрясение мозга после избиения репетитором по математике. Об этом сообщается пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 22 марта.

Уточняется, что сообщение об избиении 20-летней девушки поступило в полицию из больницы. В медучреждение поступила пациентка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

По словам девушки, ее избил репетитор по математике, когда она пришла к нему на занятие по адресу Госпитальный Вал, дом № 3, корпус 4.

Проводится проверка, уточнили в ведомстве.

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