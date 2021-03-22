Ракета «Союз-2.1а» с 38 спутниками стартовала с Байконура

Фото: Роскосмос

Пуск ракеты «Союз-2.1а» был осуществлен с космодрома Байконур утром 22 марта. Разгонный блок «Фрегат» в связке с 38 спутниками из 18 стран отделился от третьей ступени космического аппарата. Данные об этом в понедельник, 22 марта, следуют из прямой трансляции Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с 31-й площадки. Первую площадку, известную как «Гагаринский старт», планируют модернизировать в ближайшее время.

Проблема с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока «Фрегат», из-за которой пуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура был перенесен на два дня, была устранена в воскресенье, 21 марта. Причинами стали скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.

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