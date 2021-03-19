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Американский спутник взорвался в космосе
Фото: Pixabay

Американский спутник взорвался в космосе

Илья Ашуров

В мире

Американский метеорологический спутник взорвался в космосе. Об этом сообщила пресс-служба ВВС США.

Спутник NOAA 17 собирал метеоданные на орбите Земли. На момент взрыва он уже не работал. Также известно, что данный инцидент привел к образованию 16 обломков.

— Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 10:11 мск 10 марта. Отслеживается 16 связанных с этим обломков — нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом), — приводит текст сообщения американского ведомства РИА Новости.

Несут ли обломки спутника какую-либо угрозу другим искусственным объектам на орбите нашей планеты, не сообщалось.

Метеоспутник NOAA 17 находился в космосе 11 лет — с июня 2002 года. Однако последние семь лет он не использовался. Подобные спутники разрушались в космосе и в прошлом. Причиной обычно был взрыв бортовых батарей.

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