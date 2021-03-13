Астронавты НАСА провели технические работы на поверхности МКС

Фото: NASA / public domain

Астронавты Национального аэрокосмического агентства США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс совершили выход в открытый космос для проведения ряда технических работ на поверхности Международной космической станции. Об этом в субботу, 13 марта, рассказали в НАСА.

Гловер и Хопкинс осуществили переподключение систем охлаждения, замену антенны беспроводной связи на модуле Unity, подключение кабелей на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus.

Также в плане работ — установка усилителя конструкции теплозащитной крышки на шлюзе Quest. Соответствующая трансляция ведется на официальном сайте НАСА.

Напомним, 10 марта экипаж МКС закончил работы по герметизации второй трещины в обшивке в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

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