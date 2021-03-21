Причина переноса запуска «Союза» с Байконура устранена

Фото: Youtube / Космический центр «Южный»

Проблема с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока «Фрегат», из-за которой пуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура был перенесен на два дня, устранена. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в компании «Главкосмос».

Пуск ракеты с иностранными спутниками должен был пройти в 09:07 по московскому времени в субботу, 20 марта, но за 38 минут до старта стало известно, что он отложен на резервную дату, 21 марта. Позже пуск перенесли еще на один день. По словам руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, 22 марта как дата пуска будет утверждена после дополнительных проверок.

Такие меры были приняты из-за возникновения технических неполадок, в ракете-носителе не было выявлено технических неисправностей.

Напомним, «Союз-2.1а» доставит на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования земли CAS500-1 и кластер спутников полезной нагрузки. Всего планируется запустить 38 аппаратов. Запуск обоих спутников пройдет с космодрома Байконур с разгонным блоком «Фрегат», сообщает Интерфакс.

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