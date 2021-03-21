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Астероид диаметром больше полукилометра пролетит мимо Земли в воскресенье
Фото: pixabay.com

Астероид диаметром больше полукилометра пролетит мимо Земли в воскресенье

Ксения Монахова

Наука

Астероид, получивший обозначение 2001 FO32, диаметром от 440 до 680 метров пролетит мимо Земли 21 марта. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что угрозы столкновения с планетой на сегодняшний день, а также в будущие столетия нет. Космическое тело пролетит примерно за два миллиона километров от Земли. С точки зрения астрономии это считается близким расстоянием, поэтому астероид отнесли к «потенциально опасным».

— Мы очень точно знаем орбитальный путь 2001 FO32 вокруг Солнца, так как он был обнаружен 20 лет назад и с тех пор отслеживается, — рассказал директор Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Пол Чодас.

Уточняется, что астероид будет лететь со скоростью около 124 тысяч километров в час. В следующий раз, по прогнозам синоптиков, небесное тело пролетит мимо Земли в 2052 году.

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