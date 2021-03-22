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«Это любовь»: Лобода опубликовала трогательные фотографии с дочками
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Это любовь»: Лобода опубликовала трогательные фотографии с дочками

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях подборку фотографий с пляжного отдыха, на которых позирует вместе со своими дочерями.

На первом снимке обе девочки нежно прижимаются к матери. На трех остальных снимках звезда позирует с младшей дочкой.

— Это любовь, — подписала знаменитость фотографии в своем Instagram-аккаунте.

Певица предстала перед поклонниками в открытом ярко-красном купальнике, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру.

«Красотки»; «Прекрасные»; «Дети — это счастье, что бы кто ни говорил»; «Какие красивые», — поддержали звезду подписчики в комментариях.

При этом некоторые из них заметили, что Лободе пора перестать скрывать лицо младшей дочери, и поинтересовались, планирует ли знаменитость третьего ребенка.

Напомним, старшая дочь певицы Евангелина родилась в 2011 году от хореографа Андрея Царя. Младшая дочь Тильда появилась на свет в мае 2018 года. Имени отца девочки Лобода не раскрывает. В Сети ходили слухи, что им мог стать вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн. В пользу этой версии говорило и необычное имя девочки. Однако сама певица рассказала, что назвала дочь в честь любимой британской актрисы Тильды Суинтон.

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