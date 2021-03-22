Стала известна программа новой недели Московского педфорума

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На первом Московском педагогическом форуме началась неделя, посвященная художественно-эстетическому образованию. Участники мероприятия смогут обсудить вопросы обучения в сфере искусства, творческое развитие обучающихся в поликультурной среде школы, вопросы повышения мотивации к изучению предметов художественно-эстетической направленности. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

По данным главы столичного методического центра Андрея Зинина, такая предметная область, как искусство, поможет сформировать современные взгляды и навыки, которые актуальны для любого мегаполиса.

Программа форума будет насыщена не только теорией, но и практикой. Директор художественной школы № 548, заслуженный учитель России Геннадий Соколов устроит мастер-класс по скетчингу. Директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», исполнительный директор общегородской программы «Поют дети Москвы», заслуженная артистка России Татьяна Жданова научит разбираться в хоровом воспитании. Начальник управления непрерывного художественного образования Московского центра развития кадрового потенциала образования, народный художник России Борис Неменский расскажет, как воспринимать станковую картину.

В форуме также примут участие ректор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Анатолий Любавин, директор Городского методического центра Москвы Андрей Зинин, заведующая кафедрой эстетики, истории и теории культуры Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Марианна Ростоцкая, заслуженный художник РФ Сергей Андрияка, а также директора и педагоги учреждений дополнительного образования Москвы.

В эту неделю посетителей ждут лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. Для участия в мероприятии требуется пройти онлайн-регистрацию. Программа форума опубликована на портале «Школа большого города». Записи трансляций доступны на сайте Московского образовательного телеканала, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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