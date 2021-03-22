Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всероссийская акция «Тотальный диктант» впервые пройдет на английском языке. Мероприятие назначено на 10 апреля. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили организаторы акции. Регистрация на участие будет открыта 31 марта.

Участники этого года смогут проверить, хорошо ли они знают правила правописания не только в русском языке, но и в английском. Для этого будут предоставлены соответствующие площадки. Английский диктант пройдет в 18 городах на 52 площадках: в Астрахани, Брянске, во Владивостоке, Владимире, в Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. Однако самое большое количество площадок будет находиться в Москве, где текст диктанта прочитают известные актеры, блогеры, политики и другие.

Текст для «Тотального диктанта» по английскому языку написал Дмитрий Глуховский — автор русскоязычного диктанта. Проверить свои знания иностранного языка можно будет через 1,5 часа после начала русскоязычного диктанта.

Напомним, в 2020 году «Тотальный диктант» охватил 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. 31 марта на сайте откроется регистрация на площадке акции 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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