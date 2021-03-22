Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акция «Тотальный диктант» впервые пройдет на английском языке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Акция «Тотальный диктант» впервые пройдет на английском языке

Елизавета Борисова

Общество

Всероссийская акция «Тотальный диктант» впервые пройдет на английском языке. Мероприятие назначено на 10 апреля. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили организаторы акции. Регистрация на участие будет открыта 31 марта.

Участники этого года смогут проверить, хорошо ли они знают правила правописания не только в русском языке, но и в английском. Для этого будут предоставлены соответствующие площадки. Английский диктант пройдет в 18 городах на 52 площадках: в Астрахани, Брянске, во Владивостоке, Владимире, в Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. Однако самое большое количество площадок будет находиться в Москве, где текст диктанта прочитают известные актеры, блогеры, политики и другие.

Текст для «Тотального диктанта» по английскому языку написал Дмитрий Глуховский — автор русскоязычного диктанта. Проверить свои знания иностранного языка можно будет через 1,5 часа после начала русскоязычного диктанта.

Напомним, в 2020 году «Тотальный диктант» охватил 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. 31 марта на сайте откроется регистрация на площадке акции 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Музей Победы поучаствует в международной акции «Час Земли»

«Тотальный диктант»российские городаанглийский язык
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте