Иван Ургант заболел коронавирусом
Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сам ведущий написал в Twitter-аккаунте в понедельник, 22 марта.
— Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, — написал Ургант.
Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи.— Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021
Иван Ургант — российский актер, телеведущий и певец. В настоящее время ведет передачу на Первом канале «Вечерний Ургант».
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