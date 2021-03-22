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Иван Ургант заболел коронавирусом
Фото: instagram.com/urgantcom

Иван Ургант заболел коронавирусом

Виктория Родимкина

Звезды

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сам ведущий написал в Twitter-аккаунте в понедельник, 22 марта.

— Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, — написал Ургант.

Иван Ургант — российский актер, телеведущий и певец. В настоящее время ведет передачу на Первом канале «Вечерний Ургант».

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«Вечерний Ургант»Иван Урганткоронавирус
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